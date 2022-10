Re Carlo mette in vendita i cavalli della Regina Elisabetta | ' Taglierà gli hobby troppo costosi'

Sky Tg24

Gianmarco e Valentina, papà e figlia escono in barca e scompaiono nel nulla: ore disperate per i familiari Hobby costoso Re, dunque, è intenzionato a ridurre i costosi hobby della famiglia ...ReIIIin vendita i beni della madre Elisabetta. A cominciare dai suoi cavalli La monarchia "snella", tanto desiderata daIII per non pesare sulle casse di Buckingham Palace, non si ... Regno Unito, in beneficenza peluche lasciati per omaggiare Elisabetta I n una mossa a sorpresa che ha scioccato il mondo dell’ippica internazionale, Carlo III ha deciso di vendere i cavalli ereditati dalla madre. Con lui sul trono, quella tradizione che, nelle decadi di ...Non proprio un segno di continuità con i 70 anni di regno di sua madre, Elisabetta II. Re Carlo III, infatti, pare intenzionato a vendere tutti i cavalli da corsa più ...