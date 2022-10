Pallone d’oro | non accadeva dal 2006 per Cristiano Ronaldo!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Questa sera a Parigi si svolge la cerimonia di premiazione del. Tanti campioni e tante leggende pronte a celebrare il calciatore più’ forte dell’anno.Ronaldo in queste occasioni era in lotta con Messi. Una rivalità che ha appassionato il mondo del calcio e che pian piano come ogni cosa sta tramontando. Dopo l’esclusione di Messi dalecco un nuovo colpo di scena nel2022. Ronaldo Manchester United Ballon d’or Stavolta e’ protagonista proprio il portoghese, che il premio l’ha vinto ben 5 volte, ma in una stagione completamente negativa al momento arriva l’ennesima delusione: per lui solo il ventesimo posto per l’attaccante del Manchester United. Ormai la fine di un’era, se si pensa che l’anno scorso era almeno ...