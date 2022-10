Nessuna rivalità | nessun rancore | pace fatta da l' ex fidanzata e la moglie di Justin Bieber

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tra mogli ed ex fidanzate non corre mai buon sangue. Hailey Baldwin, 25ennedi, e Selena Gomez, 30enne storica exdel cantautore canadese, sembravano non fare eccezione. O, almeno, era quanto sostenevano i fan della cantante statunitense, che hanno sempre odiato quella modella che aveva “rubato” il fidanzato alla loro beniamina. Tra le due donne, però, a quanto pare non c’è mai stato. O, se c’è stato, è acqua passata. Sabato sera Selena Gomez e Haileysi sono infatti fatte fotografare insieme, abbracciate e sorridenti, all’Academy Museum Gala di Los Angeles. Hailey e...

Il Sussidiario.net

Bobby Solo "Mio padre non voleva facessi musica"/ "Little Tony..." Dead Boys, Young Loud & Snotty, 1977 Può arrivare qualcosa di buono da Cleveland, Ohio Il punk riuscì a sdoganare ...Era un fratello, non c'era. Lui costava più di me, quindi quando non avevano i soldi chiamavano me ". Bobby Solo 'Mio padre non voleva facessi musica'/ 'Little Tony Nessuna rivalità...'