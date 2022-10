Mensa scolastica a Nocera Inferiore | al via il servizio

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn pubblicazione l’affidamento in continuità del, il chiarimento del Sindaco Paolo De Maio. Il Sindaco di, Paolo De Maio, chiarisce la situazione circa lacon una nota: “Dopo un biennio in cui laè stata sospesa e poi contingentata a causa della pandemia, il Settore Affari Generali ha lavorato con il massimo impegno per la sua riattivazione. Questa mattina è in pubblicazione la determina per l’affidamento in continuità del. È pretestuoso muovere appunti nei confronti di un’Amministrazione che ha messo al primo posto della sua agenda il mondo della scuola. Per la prima volta, nella storia di questa Città, ...