Lotito | «Resto in Forza Italia | nessun passaggio a FdI»

(Di lunedì 17 ottobre 2022) «Leggo su alcuni organi di stampa di un mio imminenteal partito di Fratelli d’. È una notizia che non varrebbe la pena nemmeno di essere smentita per quanto sia infondata e capziosa». Così, in una nota, il senatore die presidente della Lazio Claudio, che fa riferimento a una serie L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Voglio rassicurare tutti chee resterò fedele al partito e al presidente Silvio Berlusconi al quale mi lega un'amicizia da moltissimi anni", concludeLa furia di: "Non passo a Fratelli d'Italia,con Berlusconi. Qualcuno vuole danneggiarmi" Giancarlo Giorgetti all'Economia Il toto - ministri per questa poltrona sembra ormai scontato e ...Primi giorni da politica nelle istituzioni per Claudio Lotito. Il Presidente della Lazio, neo Senatore eletto nel collegio del Molise, è subito entrato al centro delle chiacchiere politiche. Alcune vo ...Ricucitori contro barricaderi. Meloniani versus amici di Ronzulli. Sono due le anime che in queste ore si fronteggiano dentro Forza Italia. Quello che per gli storici della politica nacque come ...