Lazio | Provedel da record | è nella top 10 di imbatibilità

(Di lunedì 17 ottobre 2022) 479 minuti consecutivi senza prendere gol in Serie A. Questo il dato da, riportato da solola.it, di Ivan. Il portiere della...

... marespinge in tuffo. Nel finale sono proprio i friulani a crederci maggiormente, Deulofeu calcia da dentro l'area ma ancora una volta la traversa dice no. La, invece, cala " anche a ...- Udinese 0 - 0(4 - 3 - 3):6.5; Lazzari 6, Casale 6, Romagnoli 6, Marusic 6; Milinkovic - Savic 6.5, Cataldi 6 (20' st Luis Alberto 6), Vecino 6; Felipe Anderson 5.5 (43' st ...Il portiere e l'esterno sugli scudi, bene anche la retroguardia biancoceleste. Voti diversi per la linea mediana e ...Provedel, Casale, Romagnoli, Lazzari, Cataldi, Zaccagni, Immobile: contro l’Udinese, la Lazio ha schierato dal primo minuto ben 7 giocatori di nazionalità italiana. È la prima volta che accade dal 15 ...