Giravano in moto per Prati | armati con il colpo in canna Coppia fermata in piazza Mazzini | uno è un rapinatore di orologi

leggo.it

tranquillamente inper il quartiere Prati. Come niente fosse. Ma i loro movimenti hanno insospettito i carabinieri in borghese che stavano pattugliando il quartiere. Così li hanno ...In quei secondi non so cosa abbia pensato la mia mente mentre i miei occhiimpazziti su se ... a ballare come una matta quando ascolto la musica, a guidare una, a lasciare i miei capelli ... Giravano in moto per Prati: armati con il colpo in canna. Coppia fermata in piazza Mazzini, uno è un rapinator Giravano tranquillamente in moto per il quartiere Prati. Come niente fosse. Ma i loro movimenti hanno insospettito i carabinieri in borghese che stavano pattugliando il quartiere. Così ...Non è stata una gara semplice la prima mance della classe Supersport 600 CIV – SS & SSNG di questo ultimo round stagionale. Sul tracciato di Imola, Vincenzo Lagonigro non ha ritrovato le sensazioni po ...