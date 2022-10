Fratellì | il rapper è di nuovo nei guai | questa volta per pane e salame

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Ancoragiudiziari per l’ormai tormentone, l’exche a suon di “Ho preso il muro” aveva pochi giorni fa distrutto anche la sua Jaguar in un incidente.la motivazione è un po’ più banale: per essere andato a comprare. Lui, Angelo Corretini, in arte 727 Wrldstar, l’influencer super tatuato e grande amante delle autovetture super sportive propriomattina si è dovuto presentare in aula, davanti al giudice, per difendersi da una richiesta di aggravamento della pena. L’exviola l’obbligo di dimora: cosa è successo? Quella che gli viene contestata è una violazione dell’obbligo di dimora, alla quale sarebbe sottoposto da mesi. ...