Ferrero va allo stadio a vedere la Samp | ma la rivolta dei tifosi lo costringe ad andarsene scortato

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Dopo dieci mesi di lontananza da Genoa, Massimoè tornato in città e si è recatoFerraris per assistere adoria-Roma. La Gazzetta dello Sport racconta il modo in cui è stato accolto l’ex patron della, quando si è seduto nella tribuna vip. “Si racconta che al momento del suo arrivo il presidente Lanna e un altro dei consiglieri dell’attuale Consiglio di Amministrazione si siano spostati in altra zona per continuare a seguire la gara evitando di rimanere a contatto con l’ex presidente, che mancava da Genova ormai dal 5 dicembre scorso, il giorno precedente al suo arresto avvenuto a Milano”. Appenasi è diffusa la voce relativa alla presenza di, ihanno cominciato a fischiare e ...