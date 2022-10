Contagi Covid in aumento | ritorna la mascherina obbligatoria

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Sono inlegati al. Una curva che è cominciata a salire poco alla volta dopo l’estate e che ha portato lain diverse zone. Andiamo a vedere come è lo scenario. Alcuni paesi stanno vedendo come ilegati al virus stanno salendo alle stelle. Una situazione causata dalle nuove sottovarianti di Omicron. L’Austria ha guidato l’ascesa di questa nuova ondata che sta coinvolgendo tutti i paese europei. L’allarme è dovuto al fatto che i ricoveri stanno aumentando in modo più rapido rispetto ai mesi precedenti. fonte foto: AdobeStockFinita la bella stagione, l’inizio dell’autunno sta vedendo la ripresa deiin tutta Europa. Dopo l’Austria, l’allarme è arrivato in particolare in ...

Sky Tg24

La Sicilia è al settimo posto per. Gli attuali positivi sono 18.233 con un aumento di 141 casi. I nuovi guariti sono 392, due le vittime, che portano il totale a 12.216. Sul fronte ...Sono 13.439 i nuovi casi di positivi al Coronavirus registrati in Italia, in netto calo rispetto ai 30.239di ieri, anche per l'effetto weekend sui tamponi, con il tasso di positività al 16%. È quanto emerge dal bollettino di oggi, lunedì 17 ottobre, diffuso come ogni giorno dal ministero della ... Covid, il bollettino: 13.439 nuovi casi e 93 morti. Tasso di positività al 16%. DIRETTA (Adnkronos) – Sono 1.637 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 17 ottobre 2022 in Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5 morti. Nelle ultim ...Risultato: da inizio settembre i contagi sono in crescita ... E invece no. Le possibilità di essere contagiati dal Covid-19 sono determinate dalla probabilità del contatto con un individuo infetto ...