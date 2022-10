Come disattivare Smart Lock

Leggi su wikitech

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Vuoilodi google ? Hai il pc condiviso o il telefono con cui fai giocare tuo figlio ? Bene, quindi ti consiglio veramente diperchè veramente casualmente qualche guardone o casulamente qualcuno potrebbe fare qualche guaio, quindi, vediamo in questo articolo . Iniziamo col dire che,di Google è una tecnologia che, grazie a una serie di dati raccolti in tempo reale (dati di movimento, dati di localizzazione, dispositivi nelle vicinanze e così via), consente di tenere sbloccati i dispositivi Android quando si verifica una data condizione. In pratica, al bisogno, è possibile far sì che il telefono o il tablet ...