Cc ucciso | 17 gennaio processo in Cassazione per Hjorth e Elder

E' fissato per il 17 gennaio prossimo in Cassazione il processo a carico dei due ragazzi americani accusati dell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega, avvenuto a Roma nel luglio del 2019. Via al processo davanti al gup del Tribunale di Cagliari a Emilio Pozzolo, accusato di omicidio stradale, aggravato dall'uso di sostanze stupefacenti, e omissione di soccorso.