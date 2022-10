(Di lunedì 17 ottobre 2022) È stato condannato a una multa di 750 euro il No vax di 46 anni che ad agosto 2021 aveva inseguito l’infettivologo Matteodall’Ospedale San Martino di Genova fino a sotto casa. L’uomo, che era stato denunciato dalla polizia per minacce, aveva incontrato il medico pere lo aveva iniziato a seguire riprendendolo con il telefono e urlando: «Ci ucciderete tutti con questi vaccini. Ve la faremo pagare». Altri due No vax sono stati invecea 3mila e 1.200 euro per le minacce rivolte sempre asui social media. Uno dei due è un ultrà dello Spezia, che per mesi aveva scritto messaggi intimidatori su Whatsapp a: «Giù le mani dai bambini… Sempre se tenete alla vostra vita. Siamo pronti a tutto, occhio», si legge in uno dei messaggi. Lo scorso autunno il numero di ...

Open

Lo scorso autunno il numero di telefono di, insieme a quelli di altri virologi, politici e giornalisti, era stato pubblicato su un gruppo Telegram gestito da No vax. La condanna arrivata ......ha anche parlato di unaondata in arrivo: una di Covid, l'altra di influenza. XBB, la nuova variante spaventa gli scienziati: 'Mai così contagiosa, vaccini non efficaci' Allarme: '... Bassetti, doppia vittoria in tribunale contro i No vax: condannati anche quelli che lo minacciarono per strada e in chat L'infettivologo Matteo Bassetti lancia l'allarme saturimetri: in giro ce ne sono troppi, si rischia la psicosi, e di conseguenza il riaffollamento degli ospedali, ...Matteo Bassetti lancia l'allarme ospedali in vista della nuova ondata di covid-19, sensibilizzando i cittadini a non farsi prendere dal panico.