(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il cestista è in attesa prossimamente di esordire con la maglia dell'Italia (ha il nostro passaporto), come ha più volte dichiarato alla Gazzetta. Il rookie degli Orlando Magiccosì a far...

La Gazzetta dello Sport

Paolo, prima scelta assoluta al Draft NBA 2022, ha firmato con Jordan Brand. Il cestista è in ... Il rookie degli Orlando Magiccosì a far parte del roster di Jordan brand che include già ...Accordo con il 'marchio elite' del gruppo Nike per il ventenne italo - americano, prima scelta assoluta al ... Banchero entra a parte del brand che già veste Doncic, Tatum e Williamson Paolo Banchero, ala degli Orlando Magic, entra a far parte della famiglia Jordan. Banchero è stato la prima scelta assoluta nel Draft NBA 2022 dopo una prima stagione giocata con i Duke Blue Devils in ...Accordo con il 'marchio elite' del gruppo Nike per il ventenne italo-americano, prima scelta assoluta al Draft ...