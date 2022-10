Wta Cluj-Napoca 2022 | Paolini sconfitta in finale | titolo alla russa Blinkova

Leggi su sportface

(Di domenica 16 ottobre 2022) Nell’incontro valevole per ladel torneo WTA 250 di(cemento indoor), Jasminesi arrende in tre set ad Anna. Si chiude con l’amaro in bocca la settimana da sogno della giocatrice azzurra, capace di spingersi fino all’atto conclusivo in Romania, dove è stata però costretta a cedere il passo ad un’avversaria superiore. Tolta la seconda metà del secondo set,è stata nettamente la miglior giocatrice in campo ed ha meritato vittoria e. Battuta con lo score di 2-6 6-3 2-6, incapace di bissare il successo di Portorose nel 2021 (che rimane il suo unicoWta). Persi tratta invece del primo Wta 250 della carriera. COME SEGUIRLA IN ...