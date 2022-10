Udine | treno travolge auto parcheggiata su un passaggio a livello e la trascina per dieci metri sui binari

(Di domenica 16 ottobre 2022) Non c’era nessuno all’interno della Volkswagen Golfsulin via dei Prati, a, quando unregionale l’ha travolta. Intorno alle 7 di questa mattina, domenica 16 ottobre, il convoglio ha centrato l’ndola persui, nonostante il macchinista abbia cercato di frenare. L’mobile, intestata a un cittadino straniero da anni residente in città, è andata completamente distrutta. Illesi i passeggeri delche, dopo l’arrivo dei soccorsi e dei vigili del fuoco, sono stati fatti scendere e sono stati riaccompagnati in stazione in taxi. Polizia ferroviaria, carabinieri e tecnici delle ferrovie hanno effettuato i ...

