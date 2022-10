Rabbia in Russia | i richiamati alle armi a settembre ora stanno tornando dentro le bare

(Di domenica 16 ottobre 2022) La "mobilitazione parziale", voluta dal Cremlino, ha richiamato16mila uomini. Non militari arrivati dpiù remote regioni della Federazione russa, ma persone con un lavoro che mai si sarebbero sognate di andare a fare la guerra. Ebbene, secondo l'inglese Guardian e le agenzie internazionali indipendenti, non pochi di questi soldati per caso,a casauna bara L'articolo proviene da Firenze Post.

