Parigi | Lola sgozzata a 12 anni | il suo corpo trovato in un baule La pista del traffico di organi e quei numeri sul corpo

- Sul profilo Facebook della mamma c'è ancora il messaggio con la foto,sorride, i capelli biondi raccolti in una coda, 'aiutateci a trovarla, è scomparsa dalle 3 e 20'. L'hanno trovata ...Orrore e mistero a, 12 anni, una bambina che tornava dalla scuola dove frequentava la seconda media, è stata sgozzata e il suo corpo nascosto in un baule trasparente , ritrovato venerdì notte da un ...Orrore a Parigi. Il corpo senza vita di una bambina di 12 anni, di cui è stato reso noto solo il nome, Lola, è stato ritrovato in un baule venerdì sera nel cortile interno di un… Leggi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...