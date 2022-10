Oroscopo Branko lunedì 17 ottobre 2022 | quali saranno i segni fortunati di oggi?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 16 ottobre 2022)17e una nuova settimana diha inizio. Più della metà del mese è passata e l’inverno è praticamente alle porte. Pronti per iniziare al meglio la giornata tra i vari impegni di studio e lavoro? Scommetto però che siete curiosi di sapere come andrà questa giornata anche e soprattutto sul fronte sentimentale? Cipiùdi altri? Qualcuno riceverà una bella sorpresa scansando la solita routine? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato e puntuale astrologo: Ariete, Toro e Gemelli ?Ariete: ...