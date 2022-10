Origi | “Avevo bisogno di tempo Siamo una squadra unita”

Da mercoledì nonfatto altro che chiedermi come avrebbe reagito Pioli alla batosta. Nelle dichiarazioni a caldo,... così come su quella fascia si è visto anche, entrato nei minuti finali al ...... che viceversa si sta dimostrando in costante crescita ed una sicurezza, mentre non... Con CDK piazzaro dietro le due punte, con Leao a svariare e Giroud oad occupare l'area, con gli ...