Meret non ha più alibi | è titolare indiscusso

(Di domenica 16 ottobre 2022) Cesare – Caro Guido vittoria importantissima del Napoli che si conferma da solo in vetta alla classifica. E diciamo la verità il risultato è bugiardo perché poteva finire 6 o 7-2. Il Napoli si è dimostrato anche oggi meritevole del primo posto in classifica in campionato e in Champions. Anche oggi ha prodotto un gran gioco fatto di trame con passaggi ad alta velocità e di verticalizzazioni che in 2-3 passaggi portano a rete. Guido – Però il Napoli deve fare attenzione, non può mantenere il risultato in discussione sul 3-2 in una partita in cui poteva fare minimo altri 6-7 gol. E alla fine della partita ci siamo dobbiamo sorbire anche le proteste di un Bologna che recriminava, per una manciata di secondi in meno giocati, dimenticandosi che poteva rientrare a casa subendo una goleada. Un Bologna che oltre a dei pericoli generici e alle nostre apprensioni ed ansie per il risultato ancora ...