Manchester City | Guardiola | «Puniti da un episodio Liverpool più cinico di noi»

(Di domenica 16 ottobre 2022) Pepha analizzato la sconfitta del suocontro ilLe parole a Sky Sport didopo il ko delcontro il: KO – “Abbiamo giocato una partita molto buona, ma in questo tipo di gare i margini sono minimi e gli errori si pagano. Abbiamo sbagliato nel non controllare quella transizione – riporta Sky Sport -, loro poi sono stati cinici. In alcune situazioni loro hanno controllato bene, noi meno. Sono stati bravissimi nelle ripartenze, è il loro stile di gioco, lo conoscevamo. Il gol annullato? Nella maggior parte dei casi succede così, questo è Anfield. In una partita così equilibrata è chiaro che queste situazioni ti puniscono e purtroppo è successo”. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Liverpool torna alla vittoria dopo tre turni in Premier League superando ad Anfield Road ilper 1 - 0. A decidere il big match della decima giornata il gol di Salah al 76'. I Reds risalgono in classifica all'ottavo posto con 13 punti e una partita da recuperare, mentre i ...LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Show di Pep Guardiola durante il match di Premier League perso dal suoad Anfield Road contro il Liverpool di Jurgen Klopp, grande rivale degli ultimi anni che torna così a gioire (e a risalire la classifica) dopo tre gare di campionato senza ...Salah sfrutta un assist addirittura di Alisson in un’azione provata e riprovata in allenamento, Kloop vince la sfida con Guardiola, l’Arsenal ringrazia: resta primo in classifica ...Decide l'egiziano nella ripresa. Per la squadra di Klopp potrebbe essere la rinascita anche in Premier. Citizens a 4 punti dall'Arsenal capolista ...