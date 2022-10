Iran | rivolta contro il regime | la protesta dilaga a Zahedan

(Di domenica 16 ottobre 2022) Immagini diffuse anonimamente su internet, mostrano dei dimostranti inche intonano slogan mentre partecipano a un corteo nella città di, nel sud-est del Paese. Le cittàiane sono teatro di accese proteste da quando la 22enne di origini curde, Mahsa Amini è morta il 16 settembre nelle mani della polizia morale di Teheran, fermata perché indossava il velo in modo non adeguato.

...90 Scopri di più Biden, scrive il portavoce su Instagram, ha ancora una volta sostenuto le "rivolte" in. "La vostra abitudine è di abusare di situazioni di disordine, ma ricordate: qui c'è l'...Centinaia di arrestati durante le proteste che hanno infiammato l'dopo la morte della giovane Mahsa Amin sono rinchiusi in questo carcere, dove secondo le organizzazioni non governative (Ong) ...Nel carcere di Evin, a Teheran, è scoppiato un incendio in seguito a una protesta di alcuni detenuti del braccio 7 della struttura penitenziaria ...Scontri e un incendio sono scoppiati nel carcere di Evin a Teheran, dove vengono rinchiusi i detenuti ed i prigionieri politici e dove, secondo quanto si era appreso dopo il suo fermo il 28 settembre, ...