Houria | la recensione | la danza come disciplina | espressione | liberazione e catarsi

(Di domenica 16 ottobre 2022) La nostradi, il film della regista Mounia Meddour presentato alla Festa del Cinema di Roma 2022, che racconta la storia di una ragazza ferita nel corpo e nell'anima propioil paese in cui vive. È stato presentato alla Festa del cinema di Roma 2022, un film tanto intenso quanto delicato, unasinuosa e appassionante che racconta un paese attraverso una vicenda traumatica e un processo di rinascita e resilienza. Mounia Meddour dopo Non conosci Papicha, presentato nella sezione di Cannes Un Certain Regard nel 2019, torna infatti a raccontare la sua Algeria attraverso gli occhi di una giovane donna colpita da violenza e ingiustizia sociale in un paese allo sbando. La regista per continuare a raccontare la sua patria ha quindi scelto di inserire nel progetto buona parte ...