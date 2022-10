Agenzia ANSA

Più di mille orsetti Paddington e altrilasciati davanti alle residenze reali di Londra e Windsor per rendere omaggio alla regina ... saranno donati all'associazione diper bambini ...La pesca di, quella che "sempre si vince", con premi fantastici che vanno dalla penna finta - Bic al televisore QLed passando per la ventosa sturalavandino senza dimenticare i... Gb: in beneficenza i peluche lasciati per omaggiare Elisabetta Più di mille orsetti Paddington e altri peluche lasciati davanti alle residenze reali di Londra e Windsor per rendere omaggio alla regina Elisabetta II, deceduta l'8 settembre scorso all'età di 96 ann ...