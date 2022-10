Gabriel Garko | Ballando 15 ottobre 2022 video e gallery

(Di domenica 16 ottobre 2022) Nella seconda puntata dicon le Stelledi stasera, 15, in onda su Rai1, abbiamo potuto vedere anche la coppia formata dall’attoree dalla bella ballerina Giada Lini. La coppia ha ballato uno scatenato Jive sulle note del brano Crocodile Rock di Elton John.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Che si può dire ase non che è bravissimo? Tanto di cappello alla sua performance. Il voto totale della coppia è stato di 47 punti, con ben tre 10. A voi il...

... Paola Barale " Roly Maden; Marta Flavi " Simone Arena; Luisella Costamagna " Pasquale La Rocca; Rosanna Banfi " Simone Casula; Ema Stokholma " Angelo Madonia;" Giada Lini; Enrico ...(Aggiornamento di Jacopo D'Antuono)CON GIADA LINI, BALLANDO CON LE STELLE/ Versione sexy ballerino conquista tutti Marta Flavi con Simone Arena a Ballando con le stelle: reagirà all'...La Bettozzi usava la mafia per avere denaro e la mafia usava l'azienda della Bettozzi per moltiplicarlo ed entrare in un business importante. La donna venne arrestata nel maggio del 2019, mentre era a ...Giada Lini è una ballerina italiana di 30 anni originaria di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. La sua carriera come ballerina è iniziata molto presto: la passione le è stata trasmessa dai g ...