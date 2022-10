E' il Napoli dei primati e di Kvara | ma quanti scricchiolii | Spalletti prende gol un po' da tutti

...grande partita ma perde a, il tecnico rossoblù Thiago Motta ha commentato a Dazn al termine della partita: 'Sono soddisfatto della prestazione, non del risultato. Sono molto soddisfatto...Thiago Motta, neo tecnico del Bologna , ha parlato al termine della sfida contro il, persa per 3 - 2. "Sono molto soddisfatto della prestazionemiei ragazzi, ma non del risultato. Hanno dimostrato di essere squadra in tutti i sensi, di lottare insieme fino alla fine anche ...Sono diventate 10 le vittorie consecutive tra Champions e campionato del Napoli, che ha difeso con le unghie il suo primato solitario in classifica grazie al sofferto 3-2 al Maradona contro il Bologna ...Dopo il k.o. di Brindisi, la GeVi Napoli ospita al PalaBarbuto la UNAHOTELS Reggio Emilia, reduce dalle sconfitte interne con Tortona in campionato e l’AEK Atene in BCL. Gara numero 16 tra Napoli e Re ...