Calendario ciclismo 2023 | tutte le date | le Classiche e i Grandi Giri Si comincia a fine gennaio

(Di domenica 16 ottobre 2022) La stagionedisi preannuncia particolarmente ricca e intensa con tantissimi appuntamenti in: ci aspettano nove mesi decisamente densi di eventi, tutti da seguire con grande attenzione. TraMonumento, Mondiali, Europei, corse minori ci sarà davvero da divertirsi. Si inizierà a, con il grande ritorno delle gare in Australia: Tour Down Under dal 17 al 22, seguito sette giorni più tardi dal Cadel Evans Great Ocean Road Race. Il circuito prenderà poi vita in maniera continuativa un mese più tardi: dal 20 al 26 febbraio spazio all’UAE Tour, l’ormai tradizionale Giro degli Emirati Arabi Uniti. La penultima tappa sarà in contemporanea con il sempre prestigioso Omloop Het ...