Brasile | feriti due 20enni romani da colpi di arma da fuoco | entrati per sbaglio in una favela

(Di domenica 16 ottobre 2022). Sono stati traditi dal loro navigatore Gps, al quale si erano affidati dopo una notte di baldoria per poter rientrare nelle loro abitazioni provvisorie. 5 studenti in viaggio nell’esoticohanno imboccato peruna via che conduceva direttamente in unadominata dal narcotraffico: qui la loro vettura è stata bersagliata da una scarica di proiettili che hannoto due di loro. Il gruppo diè riuscito a fuggire per miracolo dalla tempesta di, abbandonando immediatamente la zona con il loro veicolo. Ora, i duecontinuano ad essere sotto osservazione in ospedale, le loro condizioni sembrano stabili. I ragazziin: entrambi di Roma Si tratta di Riccardo, ...

... sono in ospedale, per fortuna non in pericolo di vita, dopo essere stati colpiti da alcuni proiettili sparati dalle sentinelle della favela Maré, una delle più pericolose del, dove erano ...Dopo la sconfitta in semifinale contro il, è stata proprio lei il capro espiatorio, colei ... che come qualsiasi altra persona ha dei sentimenti, i quali a volte possono essere. Ora non ...A tradirli è stato il gps del navigatore. La strada più breve alle volte non è sempre quella più sicura. A scoprirlo sulla loro pelle sono stati cinque ragazzi ...L' Italia si è classificata terza ai Mondiali femminili 2022 e per Paola Egonu la delusione per l'eliminazione in semifinale contro il Brasile non si è di… Leggi ...