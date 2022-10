Una nuova collezione di gioieli e una speciale capsule di maglieria Le idee shopping più In della settimana

Euronews Italiano

...che potrebbe essere la stagione conclusiva dicarriera costellata di successi: 2 Coppe del Mondo generali, 4 di specialità, 3 medaglie olimpiche e gemme mondiali. Prima di imbracciare la...L'Italia non deve semplicemente recuperare i livelli pre - crisi, ma deve imprimeredirezione sul fronte della produttività, dell'innovazione e dello sviluppo. La ripresa passa dal saper ... Fondo Monetario Internazionale: "Stiamo entrando in una nuova danger zone" No, il covid-19 non è finito. Anzi il netto rialzo dei contagi di questi giorni è il preludio ad una nuova ondata che, secondo gli esperti, rischia di diventare un vero e proprio tsunami… Leggi ...Nuovi raid russi hanno colpito la regione di Kiev questa mattina, mentre forze ucraine lanciano un’offensiva in direzione di Berislav, nella ...