Sabrina Ferilli alza la gamba | Tu si que vales a luci rosse

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 ottobre 2022) C'è sempre un Tu si quenella classifica dei "Nuovi mostri", la rubrica di Striscia la notizia (perfida e temutissima) che raccoglie il meglio del peggio della televisione italiana. Al nono posto, questa volta, entra in gran carriera, vittima di un attentato alle coronarie (e alla sua gonna). In studio entra Giovannino, lo spasimante e disturbatore fortemente voluto da Maria De Filippi per rendere vicace e complicata la vita all'amica attrice di Fiano Romano. Il piccolo guastatore mascherato, un Cappuccetto Rosso particolarmente molesto, si avvicina correndo e urlando alla poltrona della, per poi farle scoppiare tra i piedi una "miccetta". Per il sibilo e il fumo,le gambe con un pericolosissimo effetto vedo-non-vedo. L'incidente ...