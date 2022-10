Musetti-Auger-Aliassime oggi in tv | ATP Firenze 2022 | orario preciso | programma in chiaro | dove vederlo

(Di sabato 15 ottobre 2022) Sarà il canadese Felix, numero 1 del seeding, a contendere un posto in finale all’azzurro Lorenzonel torneo di singolare maschile didi tennis:, sabato 15 ottobre, il match sarà il quarto dalle ore 14.00 sul Campo Centrale e si giocherà comunque non prima delle ore 20.30. Sarà possibile seguire il matchin diretta tv su SuperTennisTV, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SuperTennix e da TennisTV. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Felixe Lorenzo15 OTTOBRESabato 15 ottobre – Campo CentraleDalle ...

In semifinale,affronterà Felix- Aliassime per la quarta volta, la prima su una superficie diversa dalla terra rossa. "E' un Top 10, in corsa per qualificarsi alle Nitto ATP Finals. ...... che assicura: "Mi faccio il mazzo anche a telecamere spente" È stato un grande Lorenzo... Devi giocare con Nakashima, mai incontrato, o con- Aliassime, 2 - 1 per te, sempre sulla terra. ...'Abbiamo semplificato il movimento del servizio e consolidato gli schemi'. E' nato così il nuovo Lorenzo Musetti, che a Firenze giocherà la ...Sulla prestazione di oggi contro McDonald l’allenatore del carrarese si è espresso così: ” È partito fin troppo bene. È stata una bella prova di maturità” Lorenzo Musetti vince e convince. E, siccome ...