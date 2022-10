Mourinho sorride | la Roma recupera un titolare per il big match con il Napoli

(Di sabato 15 ottobre 2022) Il calendario fitto dovuto all’incombente Mondiale sta causando molti fastidi ai calciatori. Ilha due lettini occupati in infermeria da Anguissa e Rrahmani. Un’altra squadra molto colpita dagli infortuni è la: i giallorossi hanno dovuto fare i conti con l’infortunio della stella Paulo Dybala che resterà fermo per diverso tempo. Joséperò può tirare un sospiro di sollievo: è molto vicino il rientro dell’olandese Rick Karsdorp. Rick Karsdorp (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images) Il terzino olandese, reduce da una lesione al menisco interno, è tornato ad allenarsi in gruppo. Giovedì scorso l’ex Feyenoord era assente dai convocati per la sfida di Europa League con il Betis Siviglia, ma ieri il calciatore ha svolto tutto l’allenamento in gruppo, dando prova di grandi progressi. Nell’ambiente capitolino si ...

