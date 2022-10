Mi colpisce lei | fa la Ceccarelli | fango sulla assistente di La Russa | Foto

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ignazio Lacammina con la sua, una giovane donna, alta, bionda, bella e discreta. "Simoneee, ma chiama normale! Non chiamare su Whatsapp", si sente dire dal neo presidente del Senato dopo che la suddettagli passa il telefono. Il video viene trasmesso da Propaganda Live, su La7, nella puntata del 14 ottobre. Dopo queste immagini, la penna de La Repubblica, Filippocommenta ironico la scena e definisce la giovane donna la "porta-telefono" di La. Del resto, il giornalista non è esattamente un estimatore del big di Fratelli d'Italia. A Metropolis due giorni fa aveva commentato così l'elezione di Ignazio Laa seconda carica dello Stato. "Questa votazione certifica un cambio di paradigma: dalla politica spettacolo si passa allo ...

Io Donna

La madre che pedalava in sella alla bici è caduta a ccidentalmente e conil bambino che ha ... è grave L'inflazioneanche l'Arma: a rischio le mense dei carabinieri in Fvg Margherita ...... che secondo le ultime statistiche presentate in apertura del paneloggi anche ... Al termine del panel, Sky Tg24 ha firmato il manifesto contro la comunicazione ostile che proprio, insieme ... Alopecia: perché colpisce le donne e le nuove tecniche per sconfiggerla Il vignettista prende di mira il presidente della Camera, raffigurandolo sopra un escremento. Nei giorni scorsi, il suo veleno aveva colpito anche La Russa, ritratto in camicia nera ...Danni ingenti, 12 morti e una persona ancora dispersa "È trascorso un mese dal dramma che ci ha colpito lo scorso 15 settembre. Sono stati giorni pieni di dolore ma anche di tanta dignità che ho ...