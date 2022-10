IlNapolista

Lanon solo ha raggiunto la squadra di casa, ma l'ha anche superata, vincendo alla fine per 3 - 2. Lascavalca la Reggina e, in attesa del Bari, si porta prima in classifica a 19 ...Vicenza - Parma 0 - 1 Il sesto risultato utile del Parma di Iachini (espulso nel finale)... Como -1 - 1 Da 21 anni il Como non batte in casa la, ma anche in campionato la ... La Ternana inguaia Cannavaro: dopo due pareggi per il Benevento arriva la sconfitta (vinceva 2-0) Palermo nei guai dopo il ko interno col Sudtirol. Il Bari batte 6-2 il Brescia e lo raggiunge in vetta assieme alla Reggina ko a Modena.