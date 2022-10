Juve | il Tottenham non molla Conte

... pronto per lui un rinnovo da 15 milioni all'anno Ilè al lavoro per il rinnovo di Antonio Conte. Visto l'interesse di molte squadre,su tutte, gli Spurs vogliono allontanare queste ...Calciomercato Juventus, il ritorno all'ovile è sempre più possibile. Antonio Conte può tornare: svelati tutti i dettagli. Conte bis sogno possibile Certamente tutto dipenderà da Andrea Agnelli. Come ...Alla Juventus si sta lavorando per costruire un futuro migliore e per farlo ecco che il club sarebbe pronto a una mezza rivoluzione. Tra ...Il tecnico degli Spurs è alle prese col difficile rinnovo del top player: il sostituto di lusso è già nell'agenda di Fabio Paratici ...