I leader del PSE cantano Bella Ciao per le donne iraniane come Mahsa Amini | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 15 ottobre 2022) Era già successo qualche settimana fa quando in tutto il mondo erano scese migliaia di persone in piazza per protestare per la morte di, la 22enne iraniana picchiata a morte dagli agenti della ‘polizia morale’ che l’avevano arrestata perché non indossava correttamente il velo. Allora “” era risuonata in un coro che è stato intonato da ragazzi europei, australiani e iraniani. Ora anche idel PSE hanno cantato il canto della Resistenza con lo stesso intento.again, in originale #pescongress #berlin pic.twitter.com/3StG5edxFC — tonia mastrobuoni (@mastrobradipo) October 15, 2022 Idel PSEper...