Highlights e gol Atalanta-Sassuolo 2-1 | Serie A 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ilcon glie i gol di2-1, match valido per la decima giornata di. Al Gewiss Stadium vittoria importante da parte degli orobici, per una notte in vetta alla classifica in attesa del Napoli domani. All’iniziale vantaggio firmato da Kyriakopoulos risponde Pasalic, pronti via nel secondo tempo e c’è il sorpasso di Lookman. Di seguito le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace.