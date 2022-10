Governo | Bonomi | “Sia inappuntabile nelle persone e fermo nelle scelte”

(Di sabato 15 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Il nostro auspicio è che si formi al più presto unche siache lo compongono eche gli competono”. Lo dichiara il presidente di Confindustria, Carlo, intervenendo al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, a Capri. ”Oggi aspettiamo con impazienza la formazione di un nuovoper confrontarci sulle misure urgenti di cui ha bisogno questo Paese e che dovranno essere adottate”, afferma. ”Questa è l’unica maniera che noi pratichiamo per confrontarci con la politica e con le istituzioni, cioè proporre la nostra visione per lo sviluppo del Paese, dell’industria e del lavoro”. ”I problemi ...

Non c'è tempo da perdere. Carloaspetta unal più presto "perché le decisioni da prendere sono drammaticamente urgenti" e spera in un esecutivo "inappuntabile nelle persone che lo compongono e fermo nelle scelte che ...Gli dà manforte il numero uno di viale dell'Astronomia Carlo, collegandosi da Capri con ... e non poteva essere altrimenti, l'attenzione è tutta sulla formazione del prossimo, cui i ...L'intervento del Presidente di Confindustria conclude la due giorni di meeting dei giovani industriali a Capri ...Alle porte c’è un inverno difficile, “che potrebbe raffreddare non solo le nostre case, ma anche il nostro percorso di crescita e di recupero” e per affrontarlo serve una maggioranza “stabile” e un go ...