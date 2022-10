Ginnastica artistica oggi | Assoluti 2022 | orari sabato 15 ottobre | programma | tv | streaming | ordini di rotazione

Leggi su oasport

(Di sabato 15 ottobre 2022)15va in scena la quarta giornata dei Campionati Italiani di. Al PalaVesuvio di Napoli si scende in pedana alle ore 15.50 per la gara-2 maschile: i punteggi ottenuti sui singoli attrezzi si sommeranno a quelli registrati due giorni fa in gara-1 e la classifica decreterà il Campione d’Italia nel concorso generale individuale. Si riparte da una situazione di classifica definita, ma tutto è apertissimo. LA DIRETTA LIVE DEI CAMPIONATI ITALIANI DIDALLE 15.50 A guidare il concorso generale individuale è Yumin Abbadini, argento nel team event agli ultimi Europei, con un complessivo 80.450. L’atleta della Pro Carate è tallonato da un indemoniato Edoardo De Rosa, che ha totalizzato 80.100 ma soprattutto ha sfornato ...