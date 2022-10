Chi è Luisella Costamagna | la concorrente di Ballando con le Stelle 2022

Leggi su tpi

(Di sabato 15 ottobre 2022) Chi è, lain gara acon lenasce a Torino il 16 dicembre del 1968. E’ una giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva. Laureata in Filosofia con 110 e lode con una tesi su Alberto Savinio, è iscritta all’albo dei giornalisti professionisti dal 2000 dopo essere stata iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 1995. La sua attività di giornalista televisiva inizia in una piccola televisione locale piemontese, Teletime, per cui conduce l’edizione quotidiana del telegiornale TGTime. Nel 1996 inizia la sua collaborazione nei programmi di Michele Santoro, che la sceglie per la sua nuova trasmissione Moby Dick su Italia 1. Alla fine degli anni novanta conduce ...