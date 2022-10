Cesvolab | “Non abbandoniamo la popolazione ucraina”

Leggi su anteprima24

Il Centro Servizi per il Volontariato Irpinia Sannio Ets in prima linea per il sostegno della, assediata dall'attacco delle truppe russe. La guerra ha messo in ginocchio i civili, tra i quali si contano migliaia di vittime, colpite dalle bombe russe. In questa fase di grave emergenza umanitaria, il CSV Irpinia Sannio invita le comunità a non abbandonare gli Ucraini, che combattono per la libertà e la democrazia. In Irpinia sono numerose le famiglie ucraine che si sono perfettamente integrate con la nostra cittadinanza. Per l'emergenza umanitaria, il CSV accoglie l'appello di Oksana Bybliv, presidente dell'associazione Ucraini Irpini: "Non ci abbandonate, oggi più che mai abbiamo ancora bisogno di voi". In collegamento da un ospedale della regionedi Ivano-Frankivsk, Oksana Bybliv ...