Cesaro si è costituito I legali | “Affronterà i processi”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAccompagnato dai suoi, l’ex senatore di Forza Italia Luigisi èe va agli arresti domiciliari per concorso in associazione camorristica. – lo riportano su Repubblica Napoli i giornalisti Dario Del Porto e Conchita Sannino – Dopo l’insediamento delle nuove Camere, è venuto meno lo scudo dell’immunità parlamentare che aveva bloccato l’efficacia dell’ordinanza firmata due anni fa dalla giudice Maria Luisa Miranda nell’ambito delle indagini condotte dai carabinieri del Ros e coordinata dalle pm Giuseppina Loreto e Antonella Serio che ipotizza collusioni con il clan Puca di Sant’Antimo. Nei prossimi giorni sarà fissato l’interrogatorio di garanzia. “Confermiamo che il senatore Luigi, in coerenza con le scelte adottate da tempo in ordine alla rinuncia alla ...