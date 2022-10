Alessandro Di Battista ha carisma | cosa deve fare per non restare un’eterna promessa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 ottobre 2022) La notizia è cheDista lavorando a un’associazione culturale – che sì, lo ammette lui stesso, potrà essere un movimento politico e misurarsi nell’agone elettorale. Ma non è lo scopo principale. In primo luogo perché lui non crede all’attuale democrazia rappresentativa (definita “un imbroglio, una finzione che sta arrivando al capolinea poiché il cittadino percepisce chiaramente che il suo voto non conta nulla”). In secondo luogo perché Gianroberto Casaleggio gli ha insegnato l’arte della pazienza e del momento giusto, del costruire con cura le fondamenta prima di insediarsi nei piani alti (“se avessi dato retta alle molte proposte che ho ricevuto, oggi sarei fra quelli bruciati e di cui la gente non si fida più”). Questo signore – piaccia o meno – non le manda a dire. Ho potuto ascoltarlo dal vivo e sottoporgli una domanda ...