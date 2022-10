Calciomercato.com

di Fabio Gennari Salvatore Bocchetti , 35 anni, è da ieri il nuovo allenatore del. Lo ha scelto il presidenteal posto di Cioffi . Gli scaligeri non navigano certo in buone acque ed è stato deciso di promuovere il mister della Primavera. Fin qui può sembrare una ...Bocchetti una scelta del presidente del club, Maurizio, con la forte spinta dello spogliatoio del. La carriera Nato a Napoli il 30 novembre 1986, Bocchetti chiude nel 2021 la sua lunga ... Verona, Setti: 'Bocchetti Scelta nata dentro al club' Salvatore Bocchetti è stato presentato in conferenza stampa, con lui il presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti e il direttore sportivo Francesco Marroccu. SETTI - "Bocchetti ha dimostrato capaci ...In casa Hellas Verona è tempo di presentazioni dopo l' esonero di Cioffi. Il neo allenatore Salvatore Bocchetti ha il compito di invertire la rotta dopo le quattro sconfitte consecutive e il diciottes ...