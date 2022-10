Ucraina | Capuozzo rivela | “Chi sta davvero perdendo la guerra”

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Rivedere gli abitanti di Kiev nei rifugi della metropolitana ci riporta indietro, a quando ci illudevamo che sarebbe durata poco (il condizionatore o la pace, diceva Draghi, ed era estate). Possiamo cavarcela dicendo che è la vendetta di Putin (e dimenticare cosa siano le vendette di Putin, da Grozny ad Aleppo), o la risposta all’attacco al ponte, chi semina vento raccoglie escalation. I fatti ci dicono che tutti si stanno tagliando i ponti dietro le spalle, e dunque nessuno può fare un passo indietro: è una danza macabra, solo passi in avanti, e non verso la pace. Non è un Nobel per la Pace, ma conta: l’assemblea generale delle Nazioni Unite ha condannato l’annessione russa delle quattro provincie dell’est ucraino. Centoquarantatre paesi hanno espresso il loro voto a favore dell’integrità territoriale dell’. Naturalmente va da sé che i paesi che siedono all’Onu ...