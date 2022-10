Tiro a segno | Mondiali Il Cairo 2022 | Sollazzo da sogno | argento e pass olimpico nella carabina 10 metri

Con la presenza di due indiani e due cinesi al Ranking Match , sono sei i Paesi in corsa per i quattro pass olimpici : India, Cina, Iran, Italia , Francia e Repubblica Ceca. QUALIFICAZIONI CARABINA 10 ......del Cremlino abbiano dichiarato la disponibilità di Putin a incontrare Biden al G20 èche ... infatti, ha prima smentito di voler incontrare Biden, salvo poi correggere ile dire che tutto ...Una medaglia d’argento e un pass olimpico per Parigi 2024. Una giornata da sogno per Danilo Dennis Sollazzo che ai Mondiali di tiro a segno, in corso di svolgimento a Il Cairo (Egitto), ha concluso al ...La squadra di Mou aveva chiuso il primo tempo in svantaggio per una sfortunata deviazione di Ibanez su tiro di Canales, Nella ripresa, il pari dell’ex torinista, assegnato dopo l’intervento della Var ...