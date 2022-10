Samantha Cristoforetti rientra sulla Terra | in viaggio sulla navetta Crew Dragon

AGI/Vista - Inizia il viaggio diverso la Terra. L'ammaraggio di Atrosamantha è previsto alle 22,50 nell'Oceano Atlantico . Le immagini della partenza. / NasaLa cerimonia del passaggio di consegne da, che dal 28 settembre ha ricoperto il ruolo di comandante della Iss, al russo Sergey Prokopyev, è avvenuta il 12 ottobre, data ...Dopo aver rinviato le operazioni di ritorno per via delle condizioni meteo sfavorevoli, la NASA è pronta a dare il via alle operazioni di sgancio e ad accogliere… Leggi ...NordEst – Ha lasciato la Stazione spaziale internazionale, la navetta Crew Dragon Freedom che riporta a Terra l’astronauta Samantha Cristoforetti, dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), e i suoi tre com ...