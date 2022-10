Regno Unito | Liz Truss licenzia il cancelliere Kwarteng e annuncia una «inversione a U» sulla manovra fiscale

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Dopo settimane di proteste e caos finanziario, la premier britannica Lizha scaricato ildello Scacchiere Kwasi, equivalente del ministro delle Finanze e del Tesoro., 47 anni e primo uomo di origini africane a ricoprire quella poltrona, è stato costretto a dimettersi a meno di quaranta giorni dalla nascita del nuovo esecutivo. A contribuire alla decisione diè soprattutto la bufera – politica, finanziaria e mediatica – generata in queste settimane dalla controversa «minidi bilancio». Nei piani originali della premier, ladel governo doveva avere una chiara impronta neoliberista, con tagli miliardari alle tasse. Le misure contenute nel pacchetto, però, erano da realizzarsi per una buona ...

LONDRA (Inghilterra) - La campagna " Just Stop Oil ", lanciata contro i passi indietro nella politica sull'emergenza climatica imputati al governo Tory di Liz Truss , è in corso nel Regno Unito da diversi giorni con azioni mordi e fuggi contro luoghi e trasporti pubblici da parte di drappelli di attivisti radicali.