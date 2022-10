Rai RadioDue | dal ' Ruggito del coniglio' una canzone come terapia per i pazienti oncologici del ' Gemelli'

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Per maggiori informazioni e per sostenere l'iniziativa visita il sito https://www.art.it/art - 4 - art/

Il ' Ruggito del Coniglio ', storica trasmissione diche lo scorso 2 ottobre ha compiuto 27 anni di ininterrotto gradimento presso il grande pubblico italiano, ha deciso di sostere ...Mi chiamò Nino Frassica a fare Programmone su, programma capolavoro che purtroppo non c'è più. E poi 610 con Lillo e Greg che tuttora faccio'. Chi sono i suoi maestri per questo stile ... Rai RadioDue, dal Ruggito del coniglio una canzone come terapia per i pazienti onocologici del Gemelli Scherzare, anzi provare proprio a far ridere i malati di tumore portando qualche attimo di buonumore in un reparto avanzatissimo ma dove i pazienti devono combattere con il male più brutto: ...